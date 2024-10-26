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В МИД РФ рассказали об идее генсека ООН по судоходству в Черном море

РИА Новости: Путин изучит инициативу генсека ООН по судоходству в Черном море

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Eduardo Munoz/Reuters

Президент России Владимир Путин может рассмотреть инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по судоходству в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ.

Он обратил внимание, что аналогичное предложение генсека по восстановлению судоходства в Черном море, сделанное в июле 2022 года, «не сработало из-за того, что не выполнялся второй компонент этой инициативы (облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений)».

Как отметил источник, в марте текущего года Гутерриш осуществил «еще один заход», на который Россия была готова согласиться. Однако в последний момент президент Украины Владимир Зеленский отказался от этой идеи.

Источник также рассказал, что российский лидер пообещал изучить нынешнюю инициативу генсека по судоходству, которая, вероятно, была разработана украинской стороной.

24 октября Гутерриш заявил на встрече с Путиным, что всем сторонам необходимо обеспечить свободное судоходство на Черном море.

Встреча главы РФ с генсеком прошла в день ООН. Приезд Гутерриша в Россию на казанский саммит БРИКС стал первым с начала специальной военной операции (СВО).

Ранее Украина сорвала переговоры о безопасности судоходства в Черном море.

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