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Гутерриш на встрече с Путиным высказался о судоходстве на Черном море

Гутерриш: необходимо обеспечить свободное судоходство на Черном море

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Shutterstock

Всем сторонам необходимо обеспечить свободное судоходство на Черном море. Об этом в Казани на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь выразил убеждение, что обеспечение свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, Российской Федерации, а также для мировой продовольственной и энергетической безопасности», — прокомментировали содержание разговора в офисе генсека ООН.

Также Гутерриш заявил, что благодарен Турции за постоянные усилия в продвижении трека безопасного судоходства в Черном море.

До этого в Казани началась встреча Владимира Путина с Антониу Гутерришем.

Встреча главы РФ с Гутерришем состоялась в день ООН. Приезд генсека ООН в Россию на саммит БРИКС стал первым с начала СВО.

Темой обсуждения на встрече Путина и Гутерриша станет урегулирование кризиса на Украине, восстановление безопасного судоходства в Черном море и реформирование ООН.

Ранее генсека ООН Гутерриша внесли в базу «Миротворца» за поездку в Казань.

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