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Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане могут получить разрешение на временное проживание в упрощенном режиме только после определенного количества лет брака с гражданином России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Поправки закрывают возможность использования фиктивных браков и отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. Закон предусматривает, что вне квоты иностранец, чтобы получить ВНЖ или РВП, должен состоять в зарегистрированном браке с гражданином РФ минимум три года и у них должен быть общий ребенок.

В ходе заседания Госдумы, на котором рассматривался законопроект, спикер Вячеслав Володин призывал депутатов противодействовать вовлечению российских пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами. Он подчеркивал, что «наших бабушек не надо в этот блуд вводить».

Ранее из России выдворили более двух тысяч мигрантов.

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