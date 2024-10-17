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Из России выдворили более двух тысяч мигрантов

МВД: из России выдворили более двух тысяч мигрантов в рамках операции «Нелегал»

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Александр Кондратюк/РИА Новости

За пределы России выслали более двух тысяч иностранных граждан в рамках реализации второго этапа операции «Нелегал». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Там уточнили, что меры приняты по итогам решений судебных органов об административном выдворении нелегалов.

В МВД также добавили, что в рамках операции было принято 20 решений о депортации. На текущий момент из страны депортированы 12 человек.

В ведомстве отметили, что по итогам проведенной работы правоохранители выявили более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства. К ответственности были привлечены более 10 тысяч иностранцев.

«В период проведения второго этапа операции «Нелегал-2024» органами дознания ГУ МВД России по Москве возбуждено 420 уголовных дел по статьям УК РФ за организацию незаконной миграции», — сообщили в МВД.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, за семь месяцев в 2024 году выросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Спикер добавил, что также в этом году было зафиксировано 4600 фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году.

Ранее правительство РФ почти вдвое снизило квоту на временное проживание мигрантов.

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