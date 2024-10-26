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Иран призвал мировое сообщество остановить Израиль

Иран призывает остановить Израиль, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке

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Иран призывает мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил иранский МИД, комментируя ночной удар по стране со стороны Израиля, передает РИА Новости.

Тегеран напомнил об ответственности каждой страны-члена ООН, а также стран-членов Женевских конвенций.

»[Иран] подчеркивает необходимость срочных действий мирового сообщества для прекращения геноцида, войны и агрессии против [сектора] Газа и Ливана и обуздания [попыток] Израиля разжечь войну», — говорится в заявлении.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по иранским военным объектам в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.

Израильские военные задействовали в операции более 100 истребителей. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты, а также по ракетным комплексам класса «земля-воздух» и дополнительным иранским воздушным объектам.

По данным телеканала Sky News Arabia, Россия предупредила Иран о готовящейся атаке за несколько часов до нее.

Ранее Иран пообещал ответить на атаку Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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