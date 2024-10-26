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Запад потребовал от Боснии и Герцеговины ввести санкции против России, Китая и Турции

Додик: Запад потребовал от БиГ ввести санкции против РФ, КНР и других стран

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Reuters

Западные страны потребовали от властей Боснии и Герцеговины введения санкций против России, Китая, Турции, Катара и Саудовской Аравии. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

По словам Додика, от властей республики «совершенно ясно и официально» потребовали введения санкций в отношении упомянутых стран.

«При этом ни один орган власти не принял, не примет и не даст разрешения на подобное решение. Сотрудничество с людьми — это то самое важное, что нам остается в ситуации политического закрытия других возможностей», — сказал он.

В том же интервью Додик заявил, что при его президентстве в Боснии и Герцеговине сохранится безвизовый режим для россиян.

Помимо этого он выразил недовольство оккупацией страны западными финансовыми институтами. По его словам, Запад установил в стране систему корреспондентских банков, через которые идут все финансовые потоки, движущиеся в Боснию и Герцеговину или из нее.

Ранее на саммите БРИКС в Казани Додик провел переговоры с президентом России Путиным.

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