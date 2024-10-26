Додик оценил возможность введения виз для россиян в Боснию и Герцеговину

Глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что при его президентстве в БиГ сохранится безвизовый режим для россиян. Его слова приводит ТАСС.

«Республика Сербская и Босния и Герцеговина не введут визовый режим с Россией до тех пор, пока у руководства будет стоять Милорад Додик», — заявил он.

Он отметил, что страны никогда не испытывали проблем от безвизового режима, потому что его никто не нарушал. Додик добавил, что в связи с этим не видит причин для введения визового режима.

В прошлом году Додик проводил в Сараеве встречу с послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым, на которой подтвердил позицию республики по вопросу отказа от введения санкций против РФ. Также Додик заявлял, что введение виз для граждан Российской Федерации для въезда в Боснию и Герцеговину (БиГ) не стоит в повестке дня, несмотря на призыв Еврокомиссии.

Ранее Фон дер Ляйен потребовала от Венгрии доппроверок для россиян при выдаче виз.