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Президент Республики Сербской заявил об оккупации Боснии и Герцеговины западными банками

Додик: западные банки оккупировали Боснию и Герцеговину

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Reuters

Восемь из девяти банков, расположенных на территории Боснии и Герцеговины, являются западными. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

По его словам, Запад установил в стране систему корреспондентских банков, через которые идут все финансовые потоки, движущиеся в Боснию и Герцеговину или из нее.

«Восемь из девяти банков, которые у нас находятся, являются иностранными. <…>. Это своеобразная оккупация», — сказал Додик.

26 октября он заявил, что страны Запада стремятся осуществить в Республике Сербской цветную революцию. Додик отметил, что все эти попытки нацелены на то, чтобы сместить демократически выбранного лидера и внести хаос в общество. По его словам, на сегодняшний день возможность организации цветной революции в Республике Сербской исключена.

В августе сообщалось, что Додику стали поступать многочисленные угрозы, из-за чего политик начал опасаться за свою жизнь. По словам источника ТАСС, против президента Республики Сербской и других сербских лидеров развернули травлю в СМИ.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.

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