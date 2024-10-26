В Коркино проведут рейды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркино после народных волнений. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области», — рассказал губернатор.

По его словам, с данным явлением «необходимо тщательно разобраться».

«Если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко», — сказал Текслер.

Он поручил силовому блоку разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов.

Волнения в городе Коркино Челябинской области произошли 24 октября. Люди вышли на улицы после того, как в населенном пункте расправились над местной жительницей Еленой Сарафановой. Женщина занималась частным извозом, и у нее остались двое детей. Подозреваемыми стали двое представителей цыганской диаспоры, одного из которых арестовали на два месяца.

Ранее власти раскрыли, сколько человек участвовали в волнениях в Коркино.