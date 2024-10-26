Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Коркино проведут рейды

Губернатор Текслер поручил провести рейды в челябинском Коркино

close
РИА Новости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркино после народных волнений. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области», — рассказал губернатор.

По его словам, с данным явлением «необходимо тщательно разобраться».

«Если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко», — сказал Текслер.

Он поручил силовому блоку разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов.

Волнения в городе Коркино Челябинской области произошли 24 октября. Люди вышли на улицы после того, как в населенном пункте расправились над местной жительницей Еленой Сарафановой. Женщина занималась частным извозом, и у нее остались двое детей. Подозреваемыми стали двое представителей цыганской диаспоры, одного из которых арестовали на два месяца.

Ранее власти раскрыли, сколько человек участвовали в волнениях в Коркино.

Все новости на тему:
Погромы в Коркино
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами