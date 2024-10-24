Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х припомнил президенту США Джо Байдену и другим американским чиновникам их заявления о якобы изоляции России и лично Владимира Путина.

Он напомнил про «идиотизм» Запада в его попытках изолировать самую большую страну на Земле, крупнейшего производителя энергии и крупнейшую космическую и ядерную державу. Это заставило Блинкена и компанию выглядеть идиотами, каковыми они и являются, написал Боуз.

Журналист привел в пример слова Джо Байдена во время обращения к конгрессу в марте 2022 года о том, что российский лидер «изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо» и что Вашингтон «причиняет боль России». Боуз также припомнил об аналогичных высказываниях госсекретаря США Энтони Блинкена.

Накануне профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на высказывание главы минфина Великобритании Рейчел Ривз о президенте России Владимире Путине, которая заявляла, что защита Великобритании начинается на Украине, и обещала обратить доходы «режима Путина» против него самого.

«Вы идиотка или коррумпированный человек», — написал Малинен, комментируя высказывание британского министра.

Ранее Пушков высмеял премьера Британии и встречу на Самоа на фоне саммита БРИКС.