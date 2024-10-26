Захарова оценила требования Зеленского о вступлении в НАТО и ядерном оружии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО и его ультиматум о ядерном оружии, заявила, что он выбирает «войну и позор». Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Захарова напомнила, что на прошлой неделе «постоянно загашенный» Зеленский выдвинул ультиматум странам Запада по членству Киева в НАТО либо наличии ядерного оружия. По ее словам, под давлением «западных кураторов» ультиматум пришлось заменить на более приемлемый лозунг, после чего Украине выделили еще 50 млрд, чтобы глава государства «не вякал».

«Зеленский, похоже, решил обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой. Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — написала Захарова.

17 октября Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По его словам, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты Украины. Позже он заверил, что что Украина не планирует возвращать ядерное оружие, а хочет получить приглашение в НАТО.

Ранее Зеленский отказался звать Россию на саммит мира до реализации его «плана победы».