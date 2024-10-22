Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует возвращать ядерное оружие, а хочет получить приглашение в НАТО. Его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, Киев на всех уровнях затрагивает вопрос о гарантиях безопасности.

«Лучше всего это НАТО... Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Мы отдали оружие, но ничего не получили», — сказал Зеленский.

Он отметил, что озвучил эту позицию не только кандидату Дональду Трампу, но и Джо Байдену и Камале Харрис.

«Я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой «зонтик безопасности», какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать», — заявил Зеленский.

17 октября Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По его словам, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты Украины.

Ранее Лавров оценил шансы Украины создать ядерное оружие.