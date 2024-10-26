Иран пообещал ответить на атаку Израиля

Тегеран воспользуется правом ответить на ночную атаку Израиля по объектам на территории Ирана в соответствии с Уставом ООН. Об этом заявил иранский МИД, пишет ТАСС.

В заявлении отмечается, что министерство иностранных дел Ирана осуждает агрессию Израиля и считает ее нарушением международного права.

«Иран, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, которое также отражено в статье 51 Устава ООН, считает себя вправе и обязанным защищаться от актов иностранной агрессии», — отмечается в тексте.

При этом ведомство назвало поддержку, которую США и западные страны оказывают «преступным актам» Израиля, причиной нестабильности на Ближнем Востоке.

В ночь на 26 октября Израиль нанес многочисленные ракетные удары по Ирану, ответив таким образом на массированную атаку со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца. Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты, а также по ракетным комплексам класса «земля-воздух» и дополнительным иранским воздушным объектам.

По данным газеты The Jerusalem Post, руководство еврейского государства задействовало в операции более 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35.

Ранее была названа роль США в подготовке атаки Израиля на Иран.