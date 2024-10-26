Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан провел переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС

Министр энергетики Казахстана обсудил участие Южной Кореи в строительстве АЭС

close
Pavel Mikheyev/Reuters

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры в Сеуле по возможному участию южнокорейских компаний в международном консорциуме по строительству атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

В ведомстве отметили, что создание международного консорциума сейчас изучается в Казахстане как одна из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС. Как уточнил Саткалиев, окончательное решение по участию в нем компаний из Южной Кореи будет принято в 2025 году.

В начале октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум.

В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщало, что АЭС планируется расположить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти страны рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию.

6 октября в Казахстане состоялся референдум по строительству первой в стране АЭС. В Центризбиркоме республики его признали состоявшимся, а решение по вынесенному на голосование вопросу сочли положительным.

Ранее в правительстве Казахстана заявили, что страна учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами