Казахстан провел переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры в Сеуле по возможному участию южнокорейских компаний в международном консорциуме по строительству атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

В ведомстве отметили, что создание международного консорциума сейчас изучается в Казахстане как одна из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС. Как уточнил Саткалиев, окончательное решение по участию в нем компаний из Южной Кореи будет принято в 2025 году.

В начале октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум.

В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщало, что АЭС планируется расположить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти страны рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию.

6 октября в Казахстане состоялся референдум по строительству первой в стране АЭС. В Центризбиркоме республики его признали состоявшимся, а решение по вынесенному на голосование вопросу сочли положительным.

Ранее в правительстве Казахстана заявили, что страна учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС.