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Глава Казахстана назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС

Токаев заявил, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию (АЭС) в стране должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи населением на республиканском референдуме. Видеозапись выступления казахстанского лидера перед журналистами опубликовал его советник — пресс-секретарь главы государства Берик Уали — в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Токаева, вопрос о строительстве АЭС непростой, и правительство должно заняться его анализом, а также провести соответствующие переговоры.

«Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал глава государства.

6 октября в Казахстане начался референдум по вопросу строительству первой в стране АЭС. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что станцию планируется расположить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти страны рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию.

В середине сентября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация поддержит строительство АЭС в Казахстане.

Ранее во Франции запустили первый за 25 лет новый атомный реактор.

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