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Казахстан учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС

Астана при подписании контрактов на возведение АЭС учтет «санкционную оговорку»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Власти Казахстана при подписании контрактов с компаниями на строительство АЭС предусмотрят «санкционную оговорку» для избежания рисков влияния санкций западных стран на процесс возведения атомной электростанции. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает ТАСС.

По его словам, политические риски планируют рассматривать по ходу их возникновения в процессе проектирования.

«Если возникнут таковые, то в контрактах с компаниями, странами будет предусмотрена так называемая санкционная оговорка. Это юридическая техника», — объяснил Скляр.

Он отметил, что, скорее всего, строительством станции будет заниматься консорциум.

«Мы заинтересованы в том, чтобы это была новейшая станция, чтобы там были применены самые новые проектные решения и технологии», — добавил заместитель премьер-министра.

8 октября стало известно, что явка на референдуме по строительству в Казахстане атомной электростанции составила 63,66%, всего проголосовало 7 млн 820 тысяч 204 человека.

Ранее международные наблюдатели оценили проведение референдума по АЭС в Казахстане.

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