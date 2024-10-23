В США заявили о прибытии 3 тыс. бойцов из КНДР в РФ

Американские военные считают, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные части восточной России, где они сейчас проходят обучение», — заявил он.

Отмечается, что американским службам пока неизвестно, будут ли северокорейские военнослужащие участвовать в конфликте на Украине.

До этого в РФ и КНДР назвали ложными сообщения об отправке северокорейских бойцов на СВО.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

Ранее в НАТО прокомментировали перспективу участия бойцов из КНДР в СВО.