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Аналитик не исключил «гораздо большей» атаки Израиля на Иран

Al Jazeera: Нетаньяху атакой Ирана хотел втянуть США в войну на Ближнем Востоке

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Ammar Awad/Reuters

Атака Израиля на Иран была ожидаема, однако ее масштабы и вероятность продолжения неизвестны. В беседе с телеканалом Al Jazeera политический аналитик Института Ближнего Востока Хасан Мнеймнех предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроен «добиться гораздо большего».

По словам эксперта, «пока рано говорить, что это атака», поскольку может произойти гораздо большая эскалация.

«Очевидно, что Нетаньяху заинтересован в том, чтобы добиться большего, не только ради имиджа, но и потому, что для него это действительно момент возможностей, учитывая, что американская администрация сегодня буквально слабее всего», — сказал он.

Аналитик считает, что за последний год США не продемонстрировали никаких признаков силы в отношениях с Ираном и следовали сценарию, которого от них хотел премьер-министр Израиля.

«Но сейчас самый подходящий момент, если на самом деле целью было втянуть США в войну Израиля с Ираном. Сейчас самый подходящий момент для этого. Так что я был бы очень удивлен, если бы это [нападение] было именно таким», — указал Мнеймнех.

В ночь на 26 октября портал Axios сообщил, что Израиль начал наносить удары по Ирану. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные лица в еврейском государстве, назвав атаку ответом на массированный обстрел со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца. По информации газеты The Jerusalem Post, в операции приняли участие более 100 самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В том числе власти страны задействовали новейшие истребители F-35.

Ранее США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля.

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