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В России арестовали имущество сына Порошенко

Судебные приставы арестовали имущество сына Порошенко в России

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Никитин Максим/РИА Новости

Судебные приставы арестовали имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Известно, что исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко было возбуждено в январе текущего года, а занимается им главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП.

В июле 2024 года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит экс-президенту Украины.

В конце сентября Росфинмониторинг внес в перечень террористов некое объединение, в которое входят Петр Порошенко и его сын Алексей. Название организации не уточнялось.

В середине октября депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Порошенко тайно записывал свои переговоры с зарубежными лидерами. Он сослался на материалы расследования, касающегося происхождения пленок с разговорами бывшего главы Украины и президента США Джо Байдена. Один из свидетелей сказал, что видел диктофон на столе Порошенко во время закрытых встреч. Депутат считает, что никто, кроме политика, не мог пронести в кабинет президента эту технику.

Ранее украинские активисты обвинили Порошенко и его окружение в хищениях на $4 млн.

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