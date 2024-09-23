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Росфинмониторинг внес объединение Порошенко в перечень террористов

Росфинмониторинг назвал террористическим объединение, в которое входит Порошенко

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Gleb Garanich/Reuters

Росфинмониторинг назвал террористическим некое объединение, в которое входят бывший президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Название объединения при этом не уточняется. Также членом объединения является некий Олег Леонидович Казаков.

14 августа состояние экс-президента Украины Порошенко превысило $1 млрд. За последние 2,5 года Порошенко стал богаче более чем в 20 раз, отмечает издание. С начала 2022 года он поднялся с 12-й строчки в рейтинге украинских олигархов, до третьей.

Зимой появилась информация о том, что Порошенко якобы прокрутил 156 млн гривен, собранных украинцами для его фонда в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), через облигации в своем банке, заработав на этом 50 млн гривен необлагаемой налогом прибыли.

Ранее бойца ММА Якубова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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