Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине Порошенко и его окружение уличили в хищениях на $4 млн

Украинские активисты обвинили Порошенко и его окружение в хищениях на $4 млн

close
Gleb Garanich/Reuters

Принадлежащие бывшему президенту Украины и действующему депутату Верховной рады Петру Порошенко, а также его окружению, компании похитили свыше $4 млн бюджетных средств. Об этом сообщает общественное движение украинских активистов «Честно».

По имеющимся сведениям, присвоение средств, которое государство выделило на деятельность партии «Евросолидарность» продолжалось на протяжение семи лет с помощью компаний-однодневок. Пять из этих фирм принадлежали лично Порошенко, 10 — его окружению. В число компаний, которые использовались для вывода средств, входил телеканал «Прямой».

1 октября сообщалось, что военный конфликт на Украине сделал экс-президента страны Порошенко одним из самых богатых людей в Европе. Его доходы только за один месяц составили 1 млрд гривен (около $24 млн), что стало для Порошенко рекордным заработком.

14 августа сообщалось, что бывший президент Украины Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров.

Ранее акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами