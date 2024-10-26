В США рассказали, помогут ли Израилю в случае ответной атаки Ирана

США в полной мере готовы принять участие в отражении атаки Ирана на Израиль, если Исламская Республика решит ответить на недавний обстрел со стороны еврейского государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Чиновник провел специальный брифинг для журналистов, в ходе которого прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

«Если Иран решит отвечать [на атаку Израиля], то мы в полной мере вновь готовы отражать любое нападение», — сказал он.

В ночь на 26 октября портал Axios сообщил, что Израиль начал наносить удары по Ирану. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные лица в еврейском государстве, назвав атаку ответом на массированный обстрел со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца.

По информации газеты The Jerusalem Post, в операции приняли участие более 100 самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В том числе власти страны задействовали новейшие истребители F-35.

Журналисты выяснили, что еврейское государство наносило удары исключительно по военным объектам в Иране. От идеи атаковать ядерные и нефтяные объекты Израиль отказался из-за риска дальнейшей эскалации конфликта, пояснили в ЦАХАЛ.

Ранее власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны.