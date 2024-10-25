Урсула фон дер Ляйен отказалась встречаться с премьером Сербии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась встречаться с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем из-за того, что он перед этим провел переговоры с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жоффре подтвердил этот факт.

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Сербию для встречи с политическим руководством страны в пятницу, 25 октября. По окончании переговоров президент Александар Вучич заявил, что Сербия не изменит своего пути к членству в Евросоюзе. По словам политика, пока он является главой Сербии, страна не будет менять главные цели своей внутренней и внешней политики.

В эти же дни с рабочим визитом в Сербии находится министр экономического развития РФ Максим Решетников. В пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем.

Ранее вице-премьер Сербии заявил о невозможности для Запада победить Россию.