Вучич заявил, что Сербия стала бы членом ЕС, поддержав антироссийские санкции

В случае признания независимости Косова и присоединения к санкциям против России Сербию примут в Европейский союз, заявил глава республики Александар Вучич. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что процесс евроинтеграции проходит медленно. Но дело обстоит вовсе не в правовой системе или законах. Вучич подчеркнул, что, если бы Белград признал независимость Косова и ввел санкции против России, Сербия сразу стала членом Евросоюза.

20 октября Вучич сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, это был их первый разговор с начала проведения специальной военной операции.

17 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал антироссийскую истерию проявлением фашизма.

За день до этого Вулин заявил, что Европа ждет от Сербии самого масштабного в истории конфликта с Россией.

Ранее Вучич осудил действия России на Украине.