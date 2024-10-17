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Власти Сербии заявили о незаинтересованности Белграда в БРИКС

Глава МВД Сербии Дачич: Вучич не заинтересован в членстве в БРИКС

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Darko Vojinovic/AP

Глава министерства внутренних дел (МВД) Сербии Ивица Дачич заявил, что президент страны Александар Вучич не заинтересован в членстве в БРИКС. Об этом пишет портал Srbin Info.

Дачич уточнил, что сербские власти выступают за вступление в Евросоюз, в связи с чем Белград не может иметь две стратегические ориентации — «быть одновременно за БРИКС и ЕС».

Министр добавил, что сотрудничество с БРИКС важно, поэтому необходимо сохранять баланс. В качестве примера он привел добычу лития и покупку французских истребителей Rafale. Все это не означает полный разворот Белграда к Западу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия сербского президента Александра Вучича в саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

Песков сообщил, что по возможному участию Сербии не будет пока ничего сообщать, окончательную информацию об участниках саммита БРИКС даст помощник президента Юрий Ушаков в ближайший понедельник.

Ранее стало известно, что Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС.

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