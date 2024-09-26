ООН выступила за прекращение украинского конфликта

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает за прекращение украинского конфликта. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал возможность снятия запрета США на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными дальнобойными ракетами вглубь России.

«Мы очень ясно обозначаем — <…> мы хотим видеть окончание этой войны», — сообщил Дюжаррик.

Дюжаррик обратил внимание, что окончание конфликта соответствует международному праву, резолюции Генеральной Ассамблеи и территориальной целостности Украины.

24 сентября стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября.

Ранее в МИД России заявляли, что Западу не удастся превратить неделю высокого уровня Генассамблеи ООН в «украинский спектакль».