Путин начал встречу с Гутерришем

В Казани началась встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча главы РФ с Гутерришем состоялась в день ООН. Приезд генсека ООН в Россию на саммит БРИКС стал первым с начала СВО.

Темой обсуждения на встрече Путина и Гутерриша станет урегулирование кризиса на Украине, восстановление безопасного судоходства в Черном море и реформирование ООН.

До этого Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее генсека ООН Гутерриша внесли в базу «Миротворца» за поездку в Казань.