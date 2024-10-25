В МИД отреагировали на отказ Франции приглашать РФ на конференцию по Ливану

Франция, отказавшись пригласить Россию на конференцию по Ливану, игнорирует факт, что без Москвы невозможно решить проблему на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По всей видимости, Парижу важнее продемонстрировать неуважение к России, чем проявить себя ответственным и беспристрастным участником международных отношений», — заявила дипломат.

Представитель российского МИД подчеркнула, что выбранное решение Франции вызывает серьезные вопросы в отношении того, чем действительно руководствовался Париж, созывая данный форум. Захарова поинтересовалась, было ли это в рамках интереса мирного урегулирования ситуации в Ливане или публичной демонстрацией своего антироссийского курса.

До этого президент России Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» заявил, что градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны и все происходящее в регионе напоминает «цепную реакцию».

С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Трамп рассказал, как США могли начать «воевать с Францией».