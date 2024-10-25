Трамп рассказал, как США могли начать «воевать с Францией»

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что в годы своего нахождения у власти в Соединенных Штатах смог предотвратить торговую войну с Францией. Слова кандидата в президенты приводит издание Newsweek.

«Вы понятия не имеете, что я сделал в Белом доме. Я остановил войны с Францией», — подчеркнул он.

По словам кандидата на пост президента Соединенных Штатов, Франция в годы его президентства собиралась брать с США 25% пошлины на ввоз товаров.

Как пишет Newsweek, в 2019 году Франция сделала попытку ввести налог на крупные технологические компании из США, в их числе была корпорация Google.

До этого Трамп назвал тупым дураком занимающего должность главы американского государства Джо Байдена, который предложил посадить его под замок.

23 октября сообщалось, что во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гэмпшир Байден заявил, что Трампа следует «посадить под замок». По его мнению, на кону стоит демократия Соединенных Штатов.

Ранее Харрис заявила, что считает Трампа фашистом.