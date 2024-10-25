Моди рассказал Шольцу о встрече с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях от встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, передает РИА Новости.

«Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами», — заявил дипломат.

Он сообщил, что премьер поделился с немецким политиком своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами РФ и Украины. По словам Мисри, Моди также рассказал Шольцу про шаги, предпринимаемые Нью-Дели для ведения переговоров со всеми сторонами российско-украинского конфликта, а также про ряд идей, о которых говорили различные действующие лица.

Также он отметил, что Индия не является нейтральной в конфликте. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что индийское государство выступает на стороне мира и готово поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира, извлекая выгоду или используя имеющиеся у Нью-Дели возможности для взаимодействия с Москвой и Киевом.

22 октября Моди рассказал, что в ходе встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани обсудил укрепление двустороннего партнерства.

Ранее ирландский журналист назвал деталь встречи Путина и Моди, вызывавшую раздражение Запада.