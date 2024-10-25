Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моди рассказал Шольцу о встрече с Путиным

МИД Индии: Моди рассказал Шольцу о встрече с Путиным на саммите БРИКС

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях от встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, передает РИА Новости.

«Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами», — заявил дипломат.

Он сообщил, что премьер поделился с немецким политиком своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами РФ и Украины. По словам Мисри, Моди также рассказал Шольцу про шаги, предпринимаемые Нью-Дели для ведения переговоров со всеми сторонами российско-украинского конфликта, а также про ряд идей, о которых говорили различные действующие лица.

Также он отметил, что Индия не является нейтральной в конфликте. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что индийское государство выступает на стороне мира и готово поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира, извлекая выгоду или используя имеющиеся у Нью-Дели возможности для взаимодействия с Москвой и Киевом.

22 октября Моди рассказал, что в ходе встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани обсудил укрепление двустороннего партнерства.

Ранее ирландский журналист назвал деталь встречи Путина и Моди, вызывавшую раздражение Запада.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами