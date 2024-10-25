Гутерриш пригласил мэра Казани на заседание ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш пригласил мэра Казани, председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Ильсура Метшина принять участие в одном из заседаний ООН. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Ильсур Метшин принял генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прибывшего в наш город для участия в саммите БРИКС», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что на встрече речь шла о перспективах сотрудничества и совместных инициативах. Беседа состоялась в историческом здании, в Казанской Ратуше.

Метшин отметил, что Гутерриша муниципалитеты мира знают как большого друга, который поддерживает движение городов.

Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, в рамках которого выступил на пленарном заседании и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча главы РФ с Гутерришем состоялась в день ООН — 24 октября.

Ранее Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.