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Гутерриш пригласил мэра Казани на заседание ООН

Генсек ООН пригласил мэра Казани Метшина принять участие в заседании организации

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Телеграм-канал Мэрия Казани

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш пригласил мэра Казани, председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Ильсура Метшина принять участие в одном из заседаний ООН. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Ильсур Метшин принял генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прибывшего в наш город для участия в саммите БРИКС», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что на встрече речь шла о перспективах сотрудничества и совместных инициативах. Беседа состоялась в историческом здании, в Казанской Ратуше.

Метшин отметил, что Гутерриша муниципалитеты мира знают как большого друга, который поддерживает движение городов.

Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, в рамках которого выступил на пленарном заседании и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча главы РФ с Гутерришем состоялась в день ООН — 24 октября.

Ранее Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.

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Саммит БРИКС в Казани
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