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Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры

Путин заявил, что реформирование институтов развития ООН давно назрело

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» отметил, что настало время для кардинальной реформы институтов развития ООН и глобальных финансовых структур. Об этом пишет газета «Известия».

Во время мероприятия глава государства назвал символичным, что оно проходит 24 октября — в День ООН. Как он сказал, всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении безопасности в мире. При этом российский лидер обратил внимание, что для дальнейшего функционирования ООН ее структуры необходимо адаптировать к реалиям XXI века.

«Важным <...> считаем <...> расширение представленности в Совете Безопасности ООН и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале», — подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что давно назрело и реформирование институтов развития всемирной организации с глобальными финансовыми структурами. В частности, речь идет о Международном валютном фонде и Всемирном банке.

«Вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последние десятилетия. Но… <...> это не нашло адекватного отражения в системах управления МВФ, Всемирного банка и других многосторонних банков развития», — добавил российский лидер.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. На мероприятие приехали главы более 20 государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали о планах Путина провести встречу с Гутерришем.

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Саммит БРИКС в Казани
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