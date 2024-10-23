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Путин побеседовал «тет-а-тет» почти со всеми лидерами, прибывшими в Казань

Ушаков: Путин и лидеры стран БРИКС в ходе неформального ужина обсудили Украину

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Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин уже успел побеседовать «тет-а-тет» практически со всеми главами государств, прибывшими на саммит БРИКС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Он уточнил, что днем 22 октября на полях мероприятия состоялись несколько официальных встреч на высшем уровне. Вечером в тот же день Путин принял участие в неформальном ужине с зарубежными коллегами, прилетевшими в Казань.

Как рассказал Ушаков, главы государств много говорили о Республике Татарстан и российской истории. Также они затронули ряд вопросов, которые касаются саммита БРИКС и украинского конфликта.

«Потом была тоже интересная вещь. Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате «тет-а-тет». Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку», — добавил помощник президента РФ.

Он подчеркнул, что во время бесед «с глазу на глаз» Путин обсудил с лидерами других стран «самые чувствительные вопросы».

XVI саммит БРИКС проходит в Казани в период с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии изъявили желание главы более 20 государств. Кроме того, с соответствующей целью в РФ прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее в МИД РФ ответили на критику участия Гутерриша в саммите БРИКС со стороны украинских властей.

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Саммит БРИКС в Казани
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