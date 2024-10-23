Генсек ООН прилетел в Казань на саммит БРИКС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прилетел в Казань для участия в работе саммита БРИКС. Об этом сообщается на сайте парламента Татарстана.

Гутерриша в международном аэропорту Казань имени Тукая встретил председатель государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

23 октября генсек ООН планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. По мнению МИД Украины, выбор Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Накануне в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы объединения.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС, которую поставила Россия.