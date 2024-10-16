Глава МИД Индии поприветствовал российскую делегацию на русском языке

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обратился к участникам Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на русском языке в ходе заседания в Исламабаде. Об этом сообщает ТАСС.

«Ваше превосходительство премьер-министр Пакистана, ваши превосходительства! <..> Доброе утро», — заявил дипломат.

Также Джайшанкар обратился к дипломатам с приветствием и на хинди (Namaskar).

В ходе заседания политик поздравил Пакистан с его председательством в Совете глав правительств ШОС и заявил о полной поддержке его успешного председательства Нью-Дели.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним, вопреки давним разногласиям, одновременно присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Ранее сообщалось, что ШОС готова к углублению политического сотрудничества с АСЕАН.