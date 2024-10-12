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ШОС намерена углублять сотрудничество с АСЕАН

Чжан Мин: ШОС готова к углублению политического сотрудничества с АСЕАН

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова к углублению политического сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, сообщает официальный Telegram-канал организации.

С соответствующим заявлением Чжан Мин выступил на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе.

По его словам, ШОС уже установила тесные партнерские отношения с государствами АСЕАН и намерена укреплять их впредь. Это направление деятельности «рассматривается в качестве приоритетного». ШОС и АСЕАН намерены проводить консультации для совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам.

В состав ШОС в настоящее время входят Китай, Россия, Индия, Иран, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

В состав АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.

12 октября глава ШОС заявил о намерении решительно бороться с терроризмом.

Ранее Путин заявил о готовности обсудить новый мировой порядок.

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