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Владелец журнала Time пожаловался на Харрис из-за отказа дать интервью

Владелец журнала Time Бениофф пожаловался на Харрис из-за отказа дать интервью

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Nathan Howard/Reuters

Американский миллиардер и владелец еженедельника Time Марк Бениофф пожаловался на отказ вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис из-за отказа дать журналу интервью. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, многочисленные запросы и просьбы Time об интервью с Камалой Харрис были отклонены, в отличие от интервью с любыми другими кандидатами в президенты.

«Мы верим в прозрачность и публикуем каждое интервью целиком. Почему вице-президент не взаимодействует с общественностью на том же уровне?» - написал Бениофф в социальной сети Х.

К публикации он прикрепил ссылки на интервью с Дональдом Трампом и Джо Байденом.

В преддверии выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, Харрис дала интервью CBS News, в котором рассказала о своем отношении к конфликту на Украине, конкуренции с КНР и противостоянии с Ираном.

В сентябре газета New York Post предположила, что Харрис дает очень мало интервью из-за «тревожности», политик может страдать «синдромом самозванца», будучи неуверенной в себе.

Кандидат на пост президента от Демократической партии регулярно подвергается критике как со стороны СМИ, так и со стороны политических оппонентов за отказ давать интервью и общаться с прессой, в то время как ее соперник Дональд Трамп регулярно это делает. Консервативные СМИ даже ведут отсчет, сколько дней Харрис не выступает с официальной пресс-конференцией с момента выдвижения на пост главы государства.

Ранее в конгрессе США сочли оскорбительным для американских женщин интервью Харрис.

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