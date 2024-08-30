В конгрессе США сочли оскорбительным для американских женщин интервью Харрис

Член палаты представителей США от Республиканской партии Элиз Стефаник заявила, что интервью Камалы Харрис телеканалу CNN стало оскорблением для всех американских женщин, потому что оно проводилось совместно с ее кандидатом в вице-президенты Тимом Уолзом. Об этом она написала в соцсети Х.

По ее словам, «абсолютно неприемлемо», что первое и пока-что единственное интервью Камалы Харрис было сделано совместно с Тимом Уолзом.

«Оскорбительно для всех женщин, что Камала отказалась давать индивидуальное интервью, когда она баллотируется на пост главнокомандующего», — написала Стефаник.

До этого кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал скучным первое интервью своей соперницы за пост главы государства Камалы Харрис телеканалу CNN.

В интервью Камала Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания, что ужесточит пограничную политику США, а также анонсировала ряд других мер.

Ранее стало известно, что Харрис продолжает увеличивать отрыв от Трампа в популярности.