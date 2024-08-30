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В конгрессе США сочли оскорбительным для американских женщин интервью Харрис

Конгрессвумен Стефаник сочла оскорблением американских женщин интервью Харрис

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Evelyn Hockstein/Reuters

Член палаты представителей США от Республиканской партии Элиз Стефаник заявила, что интервью Камалы Харрис телеканалу CNN стало оскорблением для всех американских женщин, потому что оно проводилось совместно с ее кандидатом в вице-президенты Тимом Уолзом. Об этом она написала в соцсети Х.

По ее словам, «абсолютно неприемлемо», что первое и пока-что единственное интервью Камалы Харрис было сделано совместно с Тимом Уолзом.

«Оскорбительно для всех женщин, что Камала отказалась давать индивидуальное интервью, когда она баллотируется на пост главнокомандующего», — написала Стефаник.

До этого кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал скучным первое интервью своей соперницы за пост главы государства Камалы Харрис телеканалу CNN.

В интервью Камала Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания, что ужесточит пограничную политику США, а также анонсировала ряд других мер.

Ранее стало известно, что Харрис продолжает увеличивать отрыв от Трампа в популярности.

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