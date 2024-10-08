В Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что выгодные для Украины условия потенциальных мирных переговоров не подойдут России. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал планы Евросоюза обеспечить положение Украины, которое позволило бы обсуждать мир с Российской Федерацией на выгодных для республики условиях.

«Если Запад продолжает вести разговоры о необходимости помочь Украине победить, это мысли пока еще действующего президента США Джо Байдена. Понятно, что именно США играют решающую, лидирующую роль в деятельности НАТО, мы слышим подобные заявления от других политиков», — заявил Новиков.

По его словам, в ближайшее время вряд ли появятся предложения, которые смогут гарантировать долгосрочный мир. Стремление Запада добиться победы Украины не имеет ничего общего с достижением коллективной безопасности на континенте, подчеркнул депутат.

Новиков отметил, что расширение деятельности НАТО у границ России плохо соприкасается с возможными предложениями о мире, которые способствовали бы безопасности, а не были способом поставить Москву в еще более сложную ситуацию.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти Украины должны не торговаться, а сесть за стол переговоров с учетом сложившихся на земле реалий.

Ранее на Украине предрекли членство в НАТО раньше, чем в Евросоюзе.