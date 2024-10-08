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В Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины

Депутат Новиков: условия ЕС по выгодным переговорам для Украины не подойдут РФ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что выгодные для Украины условия потенциальных мирных переговоров не подойдут России. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал планы Евросоюза обеспечить положение Украины, которое позволило бы обсуждать мир с Российской Федерацией на выгодных для республики условиях.

«Если Запад продолжает вести разговоры о необходимости помочь Украине победить, это мысли пока еще действующего президента США Джо Байдена. Понятно, что именно США играют решающую, лидирующую роль в деятельности НАТО, мы слышим подобные заявления от других политиков», — заявил Новиков.

По его словам, в ближайшее время вряд ли появятся предложения, которые смогут гарантировать долгосрочный мир. Стремление Запада добиться победы Украины не имеет ничего общего с достижением коллективной безопасности на континенте, подчеркнул депутат.

Новиков отметил, что расширение деятельности НАТО у границ России плохо соприкасается с возможными предложениями о мире, которые способствовали бы безопасности, а не были способом поставить Москву в еще более сложную ситуацию.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти Украины должны не торговаться, а сесть за стол переговоров с учетом сложившихся на земле реалий.

Ранее на Украине предрекли членство в НАТО раньше, чем в Евросоюзе.

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