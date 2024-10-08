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На Украине предрекли членство в НАТО раньше, чем в Евросоюзе

Зампред Рады Корниенко: Киев может вступить в НАТО раньше, чем в Евросоюз

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что Киев, исходя из динамики переговоров, может присоединиться к НАТО раньше, чем к Евросоюзу. Его слова приводит «Укринформ».

Он поделился ожиданием, что Украина войдет в Североатлантический альянс раньше, чем в Евросоюз. Корниенко объяснил такое развитие событий «определенными традициями» расширения политического объединения.

Заместитель председателя Рады добавил, что сейчас в Брюсселе идут переговоры о продлении анализа законодательства Украины на соответствие нормам ЕС.

8 октября вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис однозначно не ответила на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО.

До этого Владимир Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс. Он подчеркнул, что считает задачу реалистичной и Киев продолжит работать над достижением целей. По словам Зеленского, республика будет делать все, «чтобы это получить».

Ранее премьер Словакии рассказал Шмыгалю о перспективах членства Украины в НАТО.

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