Переговоры между Российской Федерацией и Украиной, которые прошли в Стамбуле в 2022 году, были сорваны из-за давления ряда государств на Киев. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая в Дипломатической академии в Москве, сообщает РИА Новости.

«Несколько лет тому назад <...> под патронажем нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана. — «Газета. Ru») была организована встреча, где Россия и Украина уже должны были подписать мирный договор. Но в последний момент на Украину было оказано известными странами давление, и эти переговоры были, к сожалению, прерваны», — сказал политик.

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), что Запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения России поражения.

Он в рамках пленарного заседания ВЭФ также сказал, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева.

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.