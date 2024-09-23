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Эрдоган рассказал, кто виновен в срыве переговоров по Украине

Эрдоган: некоторые лобби не хотели, чтобы Анкара добилась переговоров по Украине

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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в срыве переговоров по Украине в 2022 году виновны определенные лобби, которые не были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, Анкара всегда прилагала и продолжит прилагать усилия по мирному разрешению российско-украинского конфликта, и переговоры в Стамбуле играли важную роль в этом процессе.

«Определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае, мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений», — пояснил Эрдоган.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что отказ Украины от переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году говорит о недоговороспособности Киева.

Он подчеркнул, что государствам Запада урегулирование конфликта не нужно, а Украина последние года рассматривалась как плацдарм, который необходимо создать, переформатировать и укрепить под эту задачу.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

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