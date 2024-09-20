Глава Палестины прилетит в Казань для участия в саммите БРИКС

Глава Палестины Махмуд Аббас примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, слова которого передает РИА Новости.

«Будет… Конечно, было приглашение от Путина», — заявил Нофаль.

13 августа Махмуд Аббас заявил, что Палестину пригласят на встречу БРИКС в формате «аутрич». По словам Аббаса, он обсудил с президентом Российской Федерации видение развития событий в ближайшее время, а также двусторонние отношения, ведь Палестину с Россией связывают «очень давние стратегические отношения».

26 августа Абдельхафиз Нофаль рассказал, что Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС после саммита, который пройдет в октябре в Казани.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее сообщалось, что Додик приедет на саммит БРИКС в Казань.