Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии прокомментировали информацию о поставках снарядов на Украину

МИД Индии назвал спекуляцией информацию о поставках снарядов на Украину

close
Depositphotos

Министерство иностранных дел Индии назвало спекуляцией информацию Reuters о том, что Нью-Дели перенаправляет производимые снаряды через Евросоюз на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Рандхира Джайсвала.

По его словам, публикация агентства спекулятивна и вводит в заблуждение. Он подчеркнул, что текст «подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным».

До этого агентство Reuters со ссылкой на индийских и европейских чиновников, представителей оборонной промышленности и данные таможни сообщало, что Евросоюз покупал производимые в Индии артиллерийские снаряды и перенаправлял их на Украину, при этом власти страны не вмешивались в ситуацию.

По словам трех индийских чиновников, Россия несколько раз поднимала этот вопрос на переговорах, в том числе в ходе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с партнерами и лидерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами