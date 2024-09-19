В Индии прокомментировали информацию о поставках снарядов на Украину

Министерство иностранных дел Индии назвало спекуляцией информацию Reuters о том, что Нью-Дели перенаправляет производимые снаряды через Евросоюз на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Рандхира Джайсвала.

По его словам, публикация агентства спекулятивна и вводит в заблуждение. Он подчеркнул, что текст «подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным».

До этого агентство Reuters со ссылкой на индийских и европейских чиновников, представителей оборонной промышленности и данные таможни сообщало, что Евросоюз покупал производимые в Индии артиллерийские снаряды и перенаправлял их на Украину, при этом власти страны не вмешивались в ситуацию.

По словам трех индийских чиновников, Россия несколько раз поднимала этот вопрос на переговорах, в том числе в ходе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с партнерами и лидерами.