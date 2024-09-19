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Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с партнерами и лидерами

Замглавы МИД Мисри: Индия обсуждает мирный план по Украине с партнерами

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Depositphotos

Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с рядом важных партнеров и лидеров государств. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Викрам Мисри, передает ТАСС.

«Что касается миротворческой роли Индии и того, в состоянии ли мы предложить формулу мира [по Украине] либо с нашими двусторонними партнерами, либо на многосторонней платформе, и работаем ли мы над мирным предложением. На данный момент мы участвуем в ряде переговоров с несколькими важными партнерами и лидерами», — указал он.

По словам Мисри, переговоры продолжаются, и информация об их итогах появится в нужно время. Замглавы МИД отметил, что сейчас прорабатываются «конкретные встречи» с лидерами, которые должны состояться в конце сентября на платформе ООН.

До этого глава МИД Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Индия является одной из немногих стран, у которых есть возможность вести диалог как с Россией, так и с Украиной с целью урегулировать конфликт.

Ранее в МИД Индии высказались по диалогу с Киевом и Москвой.

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