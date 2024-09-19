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Путин начал совещание по вопросу развития беспилотных авиасистем

Путин проводит в Петербурге заседание по развитию беспилотных авиационных систем

Заседание членов Военно-промышленной комиссии РФ, в котором принимает участие президент страны Владимир Путин, началось в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Главной темой обсуждения стало развитие беспилотных авиационных систем специального назначения.

По данным агентства, также на совещании присутствуют первый заместитель российского премьер-министра Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов. Вместе с ними к работе присоединились глава военного ведомства Андрей Белоусов, руководитель МЧС РФ Александр Куренков, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников.

Кроме того, в мероприятии принимают участие глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин и руководители Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и Росгвардии Александр Бортников и Виктор Золотов.

Оборонную промышленность, в свою очередь, представляют директора государственных корпораций «Ростех» и «Роскосмос» Сергей Чемезов и Юрий Борисов. Более того, на заседании присутствуют полномочные представители российского лидера во всех федеральных округах страны и иные видные деятели.

19 сентября Путин посетил предприятие «Специальный технологический центр» (СТЦ) в Санкт-Петербурге. В том числе во время визита президент осмотрел образцы новых беспилотников.

Ранее в РФ разработали уникальную систему защиты дронов от столкновений.

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