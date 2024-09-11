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Захарова предостерегла Запад от попыток дестабилизировать Россию внесистемной оппозицией

МИД: попытки Запада дестабилизировать Россию внесистемной оппозицией провалятся

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что попытки стран Запада и их спецслужб подтолкнуть внесистемную оппозицию к дестабилизации ситуации внутри РФ потерпят неудачу. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова уточнила, что Москве «прекрасно известно» о непрекращающихся усилиях США и Великобритании дестабилизировать ситуацию в России.

«Если кто-то в Британии, США, других западных странах все-таки надеется, как они считают, как-то использовать так называемую несистемную оппозицию, <…> как-то подтолкнуть к насильственным протестам или к какому-то еще большему безумию, в том числе в привязке к различным выборам, то я просто сразу могу сказать — этот номер не пройдет», — сказала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что подобные расчеты Запада изначально обречены на провал.

До этого Владимир Путин заявил, что противники России не оставляют попыток раскачать ситуацию в стране. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев также заявлял, что американское посольство в России вмешивается во внутренние дела РФ, поддерживая экстремистские организации с целью «раскачать» ситуацию внутри страны.

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.

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