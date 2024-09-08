В Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что провокационные кампании Запада на выборах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России не увенчались успехом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Попытки провокаций на выборах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других субъектах РФ оказались безуспешными, и их организаторы перешли к критике выборов и системы электронного голосования, призывая бойкотировать выборы. Однако и в этом им не удалось добиться желаемого. Выборы прошли в строгом соответствии с российским законодательством», — сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

В частности, по его словам, в начале избирательной кампании экстремистские и нежелательные организации из США и Германии при поддержке иностранных агентов организовали сбор подписей за более 60 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Пискарев отметил, что в Москве велась кампания в поддержку определенных кандидатов, а в Санкт-Петербурге использовалась другая тактика — против неугодных кандидатов. Была проведена так называемая акция «За любого, кроме…».

С 6 по 8 сентября в регионах РФ проходит голосование на выборах местных властей разных уровней, включая законодательные органы регионов и муниципалитетов, а также глав субъектов.

Руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий высоко оценил организацию проходящих в России выборов, отметив их прозрачность и доступность для граждан.

Ранее Памфилова высказалась о ходе выборов в РФ.