Шойгу объяснил смысл нападения ВСУ на Курскую область

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что нападением на Курскую область Украина планировала отвлечь ВС РФ от наступления в Донбассе. В интервью телеканалу «Россия 24» он заметил, что у России достаточно сил и средств.

По его словам, Киев атакой на российский регион также хотел вынудить Москву пойти на переговоры на своих условиях.

«Но у нас сил хватает, мы продолжаем наступать», — указал Шойгу.

До этого в интервью телеканалу Шойгу заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с Украиной, пока ее войска находятся на территории Курской области. Он также отметил, что ни одна из инициатив по мирному урегулированию конфликта не учитывает проблему обеспечения прав русскоязычных жителей.

Секретарь Совета безопасности РФ также отмечал, что стремление Украины осуществить ядерный террор на Курской АЭС является «верхним уровнем терроризма». Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Москва не вела, не ведет и не будет вести переговоры с террористами.

Ранее Шойгу раскрыл судьбу России в случае вступления в Евросоюз.