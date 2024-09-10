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Шойгу раскрыл судьбу России в случае вступления в Евросоюз

Шойгу: если бы Россию приняли в ЕС в 1990-х, она бы утратила свой суверенитет

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что если бы Россию в 1990-х приняли в Европейский союз (ЕС) в ускоренном порядке, то сегодня страна потеряла бы суверенитет и лишилась ценных ресурсов. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Он выразил мнение, что при вступлении в политическое объединение «ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены».

До этого в интервью телеканалу Шойгу заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с Украиной, пока ее войска находятся на территории Курской области. Он также отметил, что ни одна из инициатив по мирному урегулированию конфликта не учитывает проблему обеспечения прав русскоязычных жителей.

Секретарь Совета безопасности РФ также отмечал, что стремление Украины осуществить ядерный террор на Курской АЭС является «верхним уровнем терроризма». Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Москва не вела, не ведет и не будет вести переговоры с террористами.

Ранее Евросоюз признал, что является частью конфликта на Украине.

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